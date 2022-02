news

Cicló Ana a l'Àfrica: Sant'Egidio respon a la demanda d'aliments del districte de Chiwawa (Malawi)

L'augment de les temperatures té efectes molt desiguals al món, amb conseqüències adverses que afecten més fortament els que menys s'ho poden permetre. A causa del canvi climàtic, les onades de calor, els ciclons, les inundacions i les fortes pluges són cada vegada més freqüents a gairebé tot el món, però Àfrica és la que paga les conseqüències més greus.

La recent tempesta tropical Ana, que va colpejar violentament Madagascar i Moçambic, també ha afectat amb força Malawi. Hi ha al menys 10.000 edificis destruïts, incloent escoles i hospitals, i a moltes zones no hi ha electricitat ni aigua potable. Gran part de la xarxa viària també ha estat destruïda amb ponts col·lapsats i línies ferroviàries tallades. Les inundacions també han devastat els camps de blat de moro i arròs, fins i tot gran part del bestiar s'ha vist afectat, deixant moltes famílies sense els seus mitjans de subsistència. Mentre que en algunes zones continua plovent, els ulls segueixen ara una nova tempesta tropical que s'està apropant, Batsirai.

Chikwawa i Nsanje són els districtes que més van patir el cicló, amb grans danys. Actualment, s'estima que hi ha més de 84.000 famílies afectades i 73.000 persones desaparegudes, però és probable que les xifres augmentin, ja que els nivells d'aigua comencen a baixar i només ara és possible arribar a poblacions aïllades per aportar ajuda.

Al districte de Chiwawa hi ha moltes comunitats de Sant'Egidio i alguns dels seus membres han patit danys a casa seva i, tot i que estan aïllats, en els últims dies s'han organitzat com han pogut per portar menjar calent als molts ancians que ho havia perdut tot. La majoria de les seves cases han estat greument danyades o destruïdes, i moltes persones grans s'han instal·lat en campaments improvisats.

Finalment, les carreteres tornen a ser ser practicables des de fa dos dies i una delegació de la Comunitat Blantyre ha pogut arribar a la zona i portar ajuda, especialment es van repartir 350 paquets d'aliments per a les primeres necessitats. En els propers dies, Sant'Egidio organitzarà altres distribucions a les zones més remotes de la Ribera Oriental, una zona travessada pel riu Shire, que a causa del cicló s'ha inundat i ha aïllat completament la seva població.