Prevenció de la tracta i l'explotació de menors. Un refugi a Malawi per a nenes en dificultat

En el Dia Mundial de pregària i reflexió contra la Tracta de Persones arriba des de Malawi la notícia d'una casa família que acaba d'obrir, per donar un futur diferent a nenes en condicions de vulnerabilitat

A moltes ciutats africanes, quan t'atures en un semàfor o vas a comprar, sovint estàs envoltat d'adolescents i infants amb roba esparracada, la majoria de vegades descalços, que demanen almoina. És el trist fenomen dels nens i nenes del carrer.

Alguns són orfes, altres acaben al carrer després de deixar famílies molt pobres que no poden garantir ni la subsistència ni l'afecte, altres són separats dels seus familiars perquè són considerats bruixots.

Sant'Egidio s'hi ha involucrat a Blantyre durant anys, amb distribució regular de roba, menjar, activitats recreatives, socialització i escolarització.

Tot i que no sempre és fàcil trobar solucions, s'han pogut escriure històries d'èxit al llarg dels anys, coronades des de la reinserció escolar, l'inici de l'aprenentatge d'una professió, fins a la reconciliació amb la família d'origen i el retorn a casa.

El projecte de tenir una casa on acollir nenes que són les més vulnerables i exposades a abusos de tota mena, s'ha fet realitat gràcies al suport d'altres realitats (entre les quals Children do Matter, Fundació Maria Friedrich-Grundler Stiftung, l'Escola de Pinotxo Onlus, i la Comunitat Pastoral de Sant Gregori Magne d'Olgiate Olona).

La casa és una construcció senzilla, similar a les del barri de Blantyre on s'ubica. Té 4 habitacions, banys, cuina i molt espai al voltant que permetrà una expansió de l'hospitalitat en el futur.

El 5 de gener, les nenes, els noms de les quals no esmentem per protegir la seva privadesa, acompanyades d'un assistent, van començar allí una nova vida, arrecerades no només de la intempèrie, sinó de tots els perills que acompanyen la vida en el camí de les joves adolescents.

La llar familiar és una protecció, una premissa per a un futur digne: una etapa decisiva en un procés de plena reinserció social.