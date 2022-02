news

Escàndol a les residències d'ancians. Denúncies de maltractaments a França. Article d'opinió de Valérie Régnier a FigaroVox: “Cal un nou model de solidaritat”

A França, hi ha un acalorat debat sobre l'escàndol per presumptes maltractaments en centres d'atenció a la gent gran (Ehpad), segons un llibre d'investigació del periodista Victor Castanet. A les pàgines de Figarovox, Valérie Régnier, de la Comunitat de Sant'Egidio, explica que les diferents formes d'exclusió són una pèrdua per al conjunt de la societat i que cal un canvi de paradigma en l'atenció a la gent gran.

Llegir l'article (en francès)