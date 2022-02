news

Com seguir per internet o per televisió la litúrgia per l'aniversari de la Comunitat que se celebrarà a Sant Joan de Laterà el 10 de febrer a les 18.00 h

Dijous 10 de febrer, respectant les normes anticovid, serà un dia de festa a la basílica de Sant Joan de Laterà per al "poble" de Sant'Egidio que recorda els seus 54 anys en una celebració presidida pel cardenal Gualtiero Bassetti, president de la Conferència Episcopal Italiana. Una festa que pot congregar un nombre limitat de persones, però en la qual igualment hi participaran, presencialment o per internet, tots els paísos del món en què hi ha la Comunitat.

PER SEGUIR-LA PER INTERNET:

WEB de Sant'Egidio



FACEBOOK: páginas de Sant'Egidio, Diocesi di Roma, Avvenire, Padre Pio TV

TV: (Itàlia) Telepace (canals 73 i 214 HD més informació)



A Sant Joan del Laterà hi arribaran –a mode de "representació" per les mesures de prevenció vigents– persones de totes les edats i situacions socials juntament amb pobres amics de la Comunitat, que els últims mesos han patit cada vegada més pels efectes no només sanitaris sinó també socials i econòmics de la pandèmia: persones sense llar, ancians, gent sola, persones amb discapacitat, immigrants ja integrats al país i refugiats que han arribat amb els corredors humanitaris, que Sant'Egidio segueix considerant un model sostenible a Europa. Un poble en què es confon qui ajuda i qui és ajudat, perquè tots poden fer gratuïtament alguna cosa pels altres, i que viu avui, encara més, la necessitat de treballar per la pau, amenaçada a molts llocs del món.

La celebració de Roma només és la primera de moltes altres festes que viurem als més de 70 països en què està present Sant'Egidio a Europa, Àfrica, Àsia i Amèrica..