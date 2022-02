news

Es publica en castellà i polonès, el llibre "L'Església crema" d'Andrea Riccardi, un assaig sobre la crisi i el futur del cristianisme

El volum sobre la crisi i el futur del cristianisme, escrit per Andrea Riccardi, titulat "La Chiesa brucia" ha estat traduït i publicat en castellà ("La Iglesia arde", Arpa) i en polonès ("Kościół płonie", Znak). El llibre parteix d'una història dramàtica i evocadora com la de l'incendi de la catedral parisenca de Notre Dame la nit del 15 al 16 d'abril del 2019, un fet enorme i simbòlic que va empènyer creients i no creients a anar més enllà de l'esdeveniment i preguntar-se quina Europa tindríem sense l´Església. L'assaig observa la situació actual, en què els paràmetres vitals de l'Església estan en constant disminució, com la pràctica dominical dels fidels i les ordenacions; però no es queda en l'anàlisi i obre una reflexió sobre com l'Església pot tornar a ser realitat d'un futur comú.

Per a més informació, visita la web libri.santegidio.org