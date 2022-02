news

L'amor troba una llar. Elda i Pierpaolo encara viuen junts gràcies al cohousing de Sant'Egidio

Comparteix-Ho Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Impressió

Mirant-la ben d'aprop Pierpaolo demana a la seva dona que el reconegui. A la pregunta ella respon: “Ets el meu gran amic”. A causa de l'Alzheimer, Elda sovint oblida que estan casats, però s'estimen des de fa més de 70 anys. Per no fer front a la malaltia tot sol només amb ella, Pierpaolo havia decidit anar amb la seva dona a una residència: una elecció difícil, per intentar no separar-se.

Ara el seu amor ha trobat una llar gràcies a la Comunitat de Sant'Egidio. Una llar real, no una institució o un establiment, on tenir atenció familiar i mèdica. És l'experiència del cohousing, llars compartides per ancians, una iniciativa molt estesa a Roma i d'altres ciutats, on aquells que tenen dificultat per viure sols per diverses raons (salut, econòmiques, socials) reconstrueixen un entorn familiar amb els altres, i els costos per a la convivència i per a l'assistència social i sanitària es comparteixen.

Pierpaolo, recordant els moments de solitud que va viure a la residència, a l'entrevista realitzada per TG2 (Rai) va dir, sense embuts: "Venir aquí ha estat com anar de l'infern al cel".

Video