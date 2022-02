news

Les Comunitats de Sant'Egidio d'Ucraïna preguen per la pau

Sant'Egidio continua pregant per la pau al món a totes les ciutats, especialment pels països en guerra i on hi ha tensions. A Ucraïna, en aquests dies de preocupació, preguem intensament perquè es mantingui la pau al país, seguint les crides del papa Francesc.

El diumenge 13 de febrer, molts es van reunir a Lviv, a l'oest d'Ucraïna, a l'Església dels Sants Pere i Pau.

El divendres 18 de febrer a les 19h a Kíev, se celebrarà una vigília de pregària a la Catedral Catòlica de Sant Alexandre (Kostyolna 17), presidida pel bisbe Vitaliy Kryvytskyi.