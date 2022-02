news

Un pas cap a la pau a Casamance: alliberats set militars senegalesos, amb la mediació de Sant'Egidio

Impressió

A les primeres hores de la tarda del 14 de febrer, acollint la crida de la Comunitat de Sant'Egidio, han estat posats en llibertat els set soldats senegalesos del contingent ECOMIG, presos del Moviment de les forces democràtiques de la Casamance. El MFDC, encapçalat per Salif Sadio, els va lliurar a una delegació de la CEDEAO (Comunitat d'Estats de l'Àfrica Occidental), en presència d'Angelo Romano de Sant'Egidio, representants de les forces armades de Gàmbia i representants de la Creu Roja Internacional, tots ells intermediaris neutrals que han fet possible el transport dels militars senegalesos.

El gest és un pas, nou i important cap a la pacificació de la Casamance. Després de l'enfrontament del 24 de gener entre tropes (de Senegal) pertanyents a la missió militar de la Comunitat d'Estats d'Àfrica Occidental en missió a Gàmbia (ECOMIG) i elements del MFDC, a petició de les parts directament implicades, una delegació de la Comunitat de Sant 'Egidio es va dirigir immediatament a Banjul per facilitar el diàleg.

Com a primer gest humanitari, el 30 de gener el MFDC va tornar els cossos dels dos soldats de la CEDEAO morts a l'enfrontament.

Sant'Egidio expressa la seva satisfacció i agraeix al MFDC per l'alliberament dels presos, fruit també de la sinergia positiva creada entre els que van afrontar amb valentia aquesta difícil crisi per contenir les perilloses conseqüències, en particular les autoritats de la CEDEAO, de Gàmbia i Senegal.