Sí a la pau, no a la guerra. Sant'Egidio promou una manifestació per la pau a Ucraïna, Piazza SS. Apostoli, dijous 17 de febrer a les 17:30 h

Un cop més, l'espectre de la guerra torna a aparèixer a Europa.

No podem acceptar que en el nostre continent, ja devastat durant el segle XX per dues guerres mundials, es recorri novament a solucions militars per resoldre problemes i disputes. Tampoc és acceptable que la societat civil sigui indiferent a aquesta amenaça. Ja fa molt de temps que la gent no surt al carrer per demanar la pau, deixant que es decideixi només en a les seus de govern.



“La guerra sempre és una bogeria”, va dir el papa Francesc. Cal mobilitzar-se immediatament per rebutjar la bogeria i el risc d'agressió armada i per emprendre amb decisió el camí del diàleg i la pau.



Per això la Comunitat de Sant'Egidio impulsa una manifestació per la pau a Ucraïna que tindrà lloc a



Piazza SS. Apostoli el dijous 17 de febrer a les 17.30 h



La Comunitat de Sant'Egidio fa una crida a totes les forces polítiques, a les organitzacions sindicals i a la societat civil a sumar-se a aquesta mobilització: un aplec sense banderes, amb l'únic estendard de la pau, per demanar que se segueixi parlant i negociant i que no es recorri a les armes.



Roma, 15 de febrer de 2022



Per adherir-t'hi, escriu a [email protected]