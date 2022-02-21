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La guerra silenciosa del Donbass. Article de Marco Impagliazzo

21 Febrer 2022 - UCRAÏNA

Ucrania
PazMarco Impagliazzo

En la crisi entre Rússia i Ucraïna, ens oblidem de la regió disputada en què el conflicte de “baixa intensitat” ja ha costat la vida de 14 mil persones des del 2014

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