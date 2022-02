news

A Kíev (Ucraïna) Sant'Egidio prega per la pau

La pregària per la pau a Ucraïna continua i no s'atura. A Kíev, a la Catedral catòlica de Sant Alexandre, la Comunitat de Sant'Egidio va reunir, per a pregar junts, representants de les esglésies ortodoxa i protestant, en una vigília presidida pel bisbe catòlic llatí de Kíev, Vitalij Krivitsky.

En la seva homilia, el bisbe va recordar com és d'important no només lluitar per la pau, sinó també ser pacífics. I citant l'encíclica "Pacem in terris" del Papa Joan XXIII, va assenyalar la justícia, la veritat, la llibertat i l'amor com a components essencials de la pau.

Des de Roma, com a mostra de suport i proximitat als germans que viuen aquest delicat moment de crisi, hi fou present Adriano Roccucci, vicepresident de Sant'Egidio, que expressà la solidaritat de tota la Comunitat a Ucraïna i portà la veu de tots els qui en aquests dies, a diverses places d'Europa, s'estan manifestant per trobar un camí de pau.