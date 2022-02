news

El patriarca ecumènic Bartomeu I felicita a la Comunitat pel seu aniversari i li envia la seva benedicció

Amb motiu de l'aniversari de la Comunitat, el patriarca ecumènic Bartomeu I va enviar una carta a Marco Impagliazzo en què li expressava els seus sentiments de fraternitat tot recordant la seva participació en la Trobada de Pregària per la Pau “Pobles Germans, Terra Futura”, que es va celebrar a Roma el passat mes d'octubre, i va agrair a la Comunitat per haver acollit els refugiats dels camps de presoners de Líbia. A la carta, el patriarca estén la seva benedicció a tota la Comunitat.

Text sencer

A l'estimat professor Marco Impagliazzo, president de la Comunitat de Sant'Egidio, estimat per nosaltres i pel Senyor: Que Déu nostre Pare i del Senyor Jesucrist li concedeixi gràcia i pau. Ens adrecem a vostè amb sentiments genuïns d'alegria fraternal a través d'aquesta carta patriarcal després de rebre la seva carta del 22 de desembre de 2021.

Nosaltres, per la nostra banda, li expressem el nostre agraïment tant pels esforços monumentals de la seva Comunitat en defensa del poble de Déu i de la Creació, com per la calidesa i hospitalitat que van donar a la nostra Modèstia durant la desitjable i necessària ocasió de la 35a Trobada Internacional per la Pau, "Pobles Germans, terra futura”.

També ens va alegrar i animar conèixer la seva inspirada i inestimable dedicació per ajudar noranta-tres dels nostres germans i germanes espirituals que estaven empresonats a Líbia, i que han trobat refugi a Roma.

Encomiem les seves bones obres i presentem lliurement les nostres súpliques al nostre Redemptor, sabent que Ell seguirà sent la font de força, saviesa i coratge en tot el que faran, perquè “Déu és prou poderós per a omplir-vos de gràcies de tota mena i fer que tingueu sempre tot el que necessiteu amb prou abundància per a practicar tota mena d’obres bones” (2Cor 9,8)

Amb aquests pensaments, li desitgem de tot cor una agradable continuació del seu ministeri durant el nou any, atorgant les nostres benediccions patriarcals a vostè i a la seva preciosa Comunitat, i invoquem sobre vostè la misericòrdia perenne i abundant del nostre Déu celestial.

Unit en la pregària

Bartomeu I

Arquebisbe de Constantinoble - Nova Roma i Patriarca Ecumènic