La guerra no pot ser l'última paraula: a Ucraïna, Sant'Egidio dona mostra de la voluntat de pau que tothom expressa i que es converteixen en pregària

“Arriben notícies molt preocupants de la frontera entre Ucraïna i Rússia, però a la Comunitat creiem que la guerra no és l'última paraula i seguim pregant per la pau”.

Són paraules que Yuri Lifanse, responsable de Sant'Egidio a Ucraïna, pronuncia quan li pregunten sobre la situació que viu el país en aquestes difícils hores de por. “La gent està preocupada, a la classe de la meva filla parlen d'on seria millor fugir si comencés un bombardeig, la preocupació és tan profunda que ha arribat als nens.”

En els últims dies, la Comunitat de Kíev i de tot Ucraïna s'ha reunit per pregar per la solució d'un conflicte que ha durat 8 anys i que ja ha provocat 15.000 víctimes entre militars i civils. Són pregàries ecumèniques, perquè, com explica en Yuri, “el que podem fer és la unitat dins d'Ucraïna, especialment entre els cristians, i per això preguem junts cristians de diferents denominacions, i tota el poble de la Comunitat, pobres i rics, joves i vells. Tothom exigeix pau, és el que uneix a tothom avui més que qualsevol altra cosa”.

La guerra provoca un augment de la pobresa i Sant'Egidio està al carrer per ajudar a moltes persones que necessiten menjar i suport.

