Andrea Riccardi, Comunitat de Sant'Egidio: Crida perquè es declari un alto el foc i Kíev sigui proclamada "ciutat oberta"

En aquestes hores dramàtiques per a la capital d'Ucraïna, Andrea Riccardi i la Comunitat de Sant'Egidio, amb el següent manifest al qual es pot adherir tothom, llancen la proposta d'arribar a un immediat alto el foc i de proclamar de manera urgent Kíev com a "ciutat oberta":





Crida per salvar Kíev



Kíev, capital de tres milions d'habitants, avui és un camp de batalla a Europa.



La població civil, indefensa, viu en una situació de perill i terror mentre busca protecció als refugis subterranis. Els més febles, des dels ancians fins als infants, o les persones sense llar, estan encara més exposats. Ja hi ha hagut les primeres víctimes civils.



Kíev és una ciutat que representa un gran patrimoni cultural. No es pot pensar en la cultura europea, en la història d'Europa sense Kíev, de la mateixa manera que no es pot pensar en la cultura russa, en la història de Rússia, sense Kíev. La ciutat, amb tots els seus monuments, conté conjunts que són patrimoni de la humanitat.



Kíev és una ciutat santuari per a molts cristians, en primer lloc per als cristians ortodoxos de tot el món. A Kíev, va començar la història de fe dels pobles ucraïnès, bielorús i rus. A Kíev na néixer el monaquisme ucraïnès i rus. El gran monestir de la laura de les coves que domina des de la muntanya el gran riu Dnièper és un lloc sagrat i mil·lenari de peregrinació i pregària. Kíev és una ciutat de gran valor per a tot el món cristià.



El destí de Kíev no deixa indiferents aquells que, des d'Orient fins a Occident, miren i viuen apassionadament la ciutat i la seva gent. Després de Sarajevo, després d'Alep, no podem tornar a ser testimonis del setge d'una gran ciutat. Els habitants de Kíev demanen un impuls d'humanitat. El seu patrimoni cultural no pot estar exposat al perill de destrucció. La santedat de Kíev per al món cristià exigeix respecte.



Implorem a aquells que poden decidir abstenir-se d'utilitzar les armes a Kíev que declarin un alto el foc a la ciutat, que proclamin Kíev com una “ciutat oberta”, que no ataquin els seus habitants amb la violència de les armes, que no violin una ciutat que avui tota la humanitat mira. Que aquesta decisió faciliti una negociació per aconseguir la pau a Ucraïna.



Andrea Riccardi

Comunitat de Sant'Egidio