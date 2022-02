news

La crida perquè Kíev sigui una “ciutat oberta” es lliurarà a Putin i Zelenski. Andrea Riccardi: “Alto el foc immediat i protecció dels habitants, començant pels més fràgils”

La crida que van fer ahir Andrea Riccardi i la Comunitat de Sant'Egidio perquè s'aturin immediatament els combats i Kíev sigui proclamada urgentment “ciutat oberta” serà lliurada en les pròximes hores al president rus Putin i al president ucraïnès Zelenski a través de les ambaixades corresponents.



Així ho ha anunciat aquest matí durant un informatiu especial a la radiotelevisió italiana (Rai) del mateix Riccardi, que ha insistit en el valor que té Kíev per a tot el món i la necessitat d'un alto el foc immediat per protegir els seus habitants, començant pels més fràgils.



Llegeix la crida



En aquesta web es pot signar la crida per salvar la ciutat i els seus habitants