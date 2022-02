news

Ajuda per a Ucraïna: les comunitats de Sant'Egidio de Polònia, Hongria i Eslovàquia acullen els refugiats que fugen de la guerra

Molts ucraïnesos fugen a països veïns com Polònia, Eslovàquia i Hongria, on els nostres voluntaris intervenen amb les primeres ajudes d'emergència.



A Polònia, la Comunitat distribueix productes de primera necessitat i ajuda els refugiats que no saben on anar. Un milió i mig d'ucraïnesos viuen permanentment a Polònia, de manera que la majoria dels que creuen la frontera des de Lviv ja saben on anar. Però què passa amb els que arriben a l'estació desorientats, sense res?

Necessiten trobar una casa amb urgència. Centenars de persones van respondre a la crida feta per les xarxes socials que s'ha tornat viral en poc temps. Molts han ofert una llar, especialment a Varsòvia, on Sant'Egidio té una forta implantació.

Les cases que ha trobat Sant'Egidio ja estan ocupades per les primeres famílies ucraïneses que han arribat. Igual que amb els corredors humanitaris creats per la Comunitat, el criteri és donar prioritat a aquelles persones en situació de major vulnerabilitat.



A Eslovàquia, les Comunitats estan a la frontera ucraïnesa per ajudar els que arriben. Durant la nit entre diumenge i dilluns, la gent no parava d'arribar. Vam treballar incansablement, acollint els que arribaven, preparant i distribuint béns de primera necessitat. A partir dels propers dies, les Comunitats d'Eslovàquia i la República Txeca seran les encarregades d'atendre especialment aquells que no tenen familiars en aquests països o que són especialment fràgils: mares amb fills petits, malalts i gent gran.

A Hongria, les Comunitats de Budapest i Pécs estan acollint els refugiats a les estacions i comencen a buscar allotjament per acollir les famílies.



No només als països veïns, sinó també en altres països europeus, la Comunitat organitza una xarxa d'acollida, hospitalitat i suport.

PER AJUDAR-NOS EN EL NOSTRE TREBALL >>