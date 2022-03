news

A Kíev i Lviv la guerra no atura l'amor pels pobres. Sant'Egidio duu menjar calent als carrers i als refugis

De nit baixen als refugis, com tothom. Però alhora que es protegeixen a ells mateixos i les seves famílies, les persones de la Comunitat de Sant'Egidio de Kíev i Lviv no aparten els ulls dels més pobres i vulnerables. Tan bon punt poden fer-ho, surten pels carrers o van a les estacions de metro per dur sopa calenta a qui no té casa per tornar i pateix més que la resta el fred i la por.

A les imatges que publiquem s'hi veu la preparació i el repartiment d'entrepans i sopa, el repartiment per les estacions, pels carrers i les estacions de metro, tot i que és evident que les provisions d'aliments comencen a escassejar a les botigues.

Els transmetem el nostre escalf amb la solidaritat i la pregària.

Si ho vols, pots fer un UN DONATIU ONLINE

Pots fer un donatiu mitjançant transferència a la Comunitat de Sant’Egidio

IBAN: ES74 2100 3000 1321 0293 1895

del qual és titular la Comunitat de Sant'Egidio

Concepte "Ajuda per a Ucraïna"

O bé enviar un Bizum (a Espanya)

al 01704



Concepte "Ajuda per a Ucraïna"

SI VOLS MÉS INFORMACIÓ SOBRE LES INICIATIVES DE LA COMUNITAT DE SANT'EGIDIO A FAVOR D'UCRAÏNA