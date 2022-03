news

Veus des d'Ucraïna: Sant'Egidio a Kiev i Ivano-Frankivsk, la pregària esdevé l'ajuda als més vulnerables

Les Comunitats de Sant'Egidio d'Ucraïna continuen aquests dies resant per la pau, per donar suport a les persones més vulnerables. Algunes famílies particularment en perill s'han mudat de Kíev a l'oest i estan acollides per les comunitats de Lviv i Ivano-Frankivsk.

Aquí, ahir a la nit, al final de la pregària per la pau, la Comunitat va distribuir menjar i begudes calentes als més necessitats.

A l'entrevista en vídeo amb Yuriy Lifanse de Kíev a la transmissió "Viu la vida", emergeix tot el drama de la guerra. A casa les finestres són fosques perquè les tapen els armaris, les motxilles sempre estan llestes per a qualsevol eventualitat, es dorm vestit i tots a la mateixa habitació per estar junts i tenir menys por.

Però malgrat la situació extremadament difícil, Sant'Egidio a Kíev continua estant a prop de les persones en dificultat: fins i tot ahir, la gent de la Comunitat va anar al metro, que aquests dies s'utilitza com a refugi, per portar te calent i menjar.

Per donar suport a la seva feina hem començat a recaptar fons, ajuda'ns a santegidio.org/ucraina

VEUS DES DE KIEV