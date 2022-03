news

Lviv (Ucraïna occidental): ajuda als desplaçats que han fugit de Kíev i altres ciutats bombardejades

Comparteix-Ho Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Impressió

La ciutat de Lviv, a l'extrem occidental d'Ucraïna, ha esdevingut recentment refugi de migrants de l'est del país, de Khàrkiv i Zaporíjia, i de Kíiv.

S'han obert espais per acollir a molts que han arribat sense res únicament cercant salvació. Al suburbi de Sychiv (lloc on Joan Pau II va celebrar missa amb els joves el 2003, en una gran esplanada) s'hi ha obert un gran centre d'acollida per a desplaçats, que ha acollit unes cent persones. Cada nit, la Comunitat de Sant'Egidio de Lviv els porta i distribueix el sopar.

CONTINUEM AJUDANT A QUI AJUDA ELS REFUGIATS DE LA GUERRA A UCRAÏNA



FES UNA DONACIÓ

Per a oferir la teva ajuda:

CONTACTA'NS