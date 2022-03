news

A l'escola d'acollida. Refugiats ucraïnesos acollits a Chojna a Polònia, amb la col·laboració de Sant'Egidio

Una escola de Chojna, una petita localitat polonesa de 7.000 habitants, a la frontera amb Alemanya, ha esdevingut un centre d'acollida amb 57 places per a refugiats ucraïnesos, per iniciativa de l'Ajuntament que ha posat a disposició l'edifici en desús i una zona de jocs per a infants.

La Comunitat de Sant'Egidio ajuda amb la recollida d'aliments i productes d'higiene per a l'acollida i continua recolzant les famílies de la localitat necessitades per les conseqüències de la pandèmia.

L'experiència d'inclusió de Sant'Egidio s'ha adquirit en particular en els darrers tres anys, des que l'Escola de Llengua i Cultura Polonesa està activa a Chojna, i té molts estudiants ucraïnesos: han rebut ajuda i ara són ells els que estan acollint, fent sobretot d'intèrprets. Aquests dies estem treballant per començar l'Escola de la Pau i facilitar la inserció escolar dels primers infants que hi arriben.

Si ho vols, pots DONAR ONLINE



PER A OBTENIR MÉS INFORMACIÓ DE LES INICIATIVES DE LA COMUNITAT DE SANT EGIDI A UCRAÏNA