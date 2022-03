news

8 de març amb dones d'Ucraïna i d'altres zones en crisi, acollides per la Comunitat de Sant’Egidio. La visita de la ministra Elena Bonetti

Avui, un 8 de març especial al centre de Sant Gallicano amb la Comunitat de Sant'Egidio. Hi han estat presents les primeres dones ucraïneses que han arribat a Roma amb els seus fills, després d'un llarg viatge per escapar de la guerra, i que han estat acollides per Sant'Egidio. La seva presència ha transformat la festa en una gran abraçada de solidaritat i proximitat.

A la tarda també han rebut la visita de la ministra d'Igualtat d'Oportunitats i Família, Elena Bonetti, que s'ha reunit no només amb les famílies que venien d'Ucraïna, sinó també amb les dones nouvingudes amb els corredors humanitaris promoguts per la Comunitat des d'Eritrea , Afganistan i Síria. A l'interior del complex de Sant Gallicano, la ministra també ha fet una breu visita al punt de vacunació de Sant'Egidio, rebatejat com "el dels invisibles", perquè ha permès administrar la vacuna anti Covid a persones sense llar, immigrants i fràgils.