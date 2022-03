news

Refugiats d'Ucraïna són acollits per Sant'Egidio a la República Txeca

El nombre de refugiats ucraïnesos que hi ha a la República Txeca, tot i no tenir fronteres amb Ucraïna, augmenta dia a dia. Fins ara, més de 130.000 persones han arribat al país a través de Polònia o Eslovàquia. Per això les Comunitats de la República Txeca també han començat a fer un treball de primera acollida i assistència en la integració dels ciutadans ucraïnesos.



No obstant això, no hem d'oblidar els refugiats de l'Afganistan que van arribar a la República Txeca l'agost de 2021. Es tracta de diverses famílies que van treballar per a l'Ambaixada o per al contingent txec a l'Afganistan. Però, malgrat els seus forts vincles amb la República Txeca, després de més de sis mesos segueixen aïllats en un refugi fora de la ciutat d'Usti nad Labem, al nord de Bohèmia. El procés per al reconeixement de la seva condició de refugiats encara està en tràmit.



Però l'amistat amb la comunitat de Praga, a través de trobades, correspondència i visites en els últims mesos ha trencat el seu aïllament. En els últims dies els hem tornat a visitar, els hem portat ajuda alimentària i hem anat junts a comprar la roba que necessitaven. “A la guerra d'Ucraïna veig l'horror de la guerra a l'Afganistan, però vosaltres sou el signe que la humanitat encara existeix i que ningú, ni nosaltres, està abandonat”, ens va dir el Mohammad. Així, un dia junts s'ha convertit en una celebració familiar que consola i torna l'esperança.