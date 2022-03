news

També a Hongria, Sant'Egidio acull i ofereix allotjament als refugiats que fugen d'Ucraïna: moltes històries de dolor i el repte de donar esperança

La comunitat hongaresa ajuda els refugiats ucraïnesos a la frontera, a les estacions de tren de Budapest i a la seu de Sant'Egidio, on s'allotgen persones i famílies que arriben a Budapest per continuar el seu viatge a altres països.



A les estacions de ciutats hongareses, totes les organitzacions benèfiques han organitzat punts de recepció on les persones que arriben d'Ucraïna poden obtenir ajuda. A l'estació de Sant'Egidio també ofereix menjar, repòs i ajuda als que van a altres països.

Les famílies de la Comunitat acullen a casa seva els que arriben: una humanitat que pateix, amb històries de dolor que ens expliquen les Comunitats Hongareses.

“Una parella de Kíiv que es dirigeix a Istanbul ens ensenya als seus telèfons mòbils les tropes a 10 quilòmetres de casa seva; una mare amb el seu fill adolescent relata el malestar del noi per haver d'abandonar els seus amics, que corren el perill de ser enviats al front; una altra mare amb el seu fill continua el seu viatge a Dublín, però mentrestant un altre fill gran que estava a l'exèrcit també fuig amb la seva família a Hongria. A la frontera vam rebre una dona molt jove amb una nena malalta. Es va quedar amb nosaltres a Budapest, però al cap d'un dia la vam portar a l'aeroport. Van a Itàlia: a Novara els espera la Comunitat de Sant'Egidio, que s'ocuparà d'ells.

Les tardes que passem junts són moments molt tristos, amb històries de guerra, de destrucció, de pèrdua, però també són moments de consol confort, de gran amistat, perquè som conscients que estem al mateix vaixell.



També arriben molts estudiants africans i asiàtics, als quals ajudem a trobar allotjament, a comprar targetes telefòniques... Per a molts d'ells, Ucraïna s'havia convertit en una veritable llar, com per a la jove siriana que fa sis anys va abandonar el seu país malparat, per viure en pau, i ara ha d'abandonar una Ucraïna devastada.



Hem posat matalassos al local que hi h a al costat de l'església on la Comunitat fa la pregària, i cada dia hi fan nit entre 8 i 10 refugiats: una família amb destinació a Espanya, un equip de futbol... Els nostres joves dormen amb ells, els ofereixen el sopar i l'esmorzar, i els acompanyen a l'estació l'endemà.

Grups de Pécs i de Budapest van cada dia a la frontera per oferir ajuda. És un punt de pas per a la majoria de la gent. Però prop de la frontera, en un petit poble, trobem un càmping de bungalows que acull 8 famílies gitanes, que van fugir de la guerra a la propera Transcarpàcia. Ho han perdut tot, les seves cases han estat saquejades, no hi poden tornar. Busquen un futur diferent i millor a Hongria. Els joves per la pau juguen amb els seus fills: una mica d'alegria en aquest moment difícil.

FES UN DONATIU ONLINE

Pots fer un donatiu mitjançant transferència a la Comunitat de Sant’Egidio

IBAN: ES74 2100 3000 1321 0293 1895

del qual és titular la Comunitat de Sant'Egidio

Concepte "Ajuda per a Ucraïna"

O bé enviar un Bizum (a Espanya)

al 01704

Concepte "Ajuda per a Ucraïna"

