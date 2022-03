news

Catània es posa en moviment i resa per la pau a Ucraïna per iniciativa de la Comunitat de Sant'Egidio

"Sí a la pau, no a la guerra". Acompanyada d'aquest lema, la Comunitat de Sant'Egidio va promoure iniciatives de pau a Catània el dissabte 6 de març com a resposta a la tornada de la guerra a Europa i les terribles imatges que arriben des d'Ucraïna.

Una primera cita fou adreçada als estudiants de secundària i universitaris de la ciutat. A la tarda, molts d'ells es van reunir a Santa Chiara, seu de la Comunitat a Catània, per participar a la conferència titulada "Ucraïna i el desafiament de la pau", amb intervencions d'Emiliano Abramo de la Comunitat de Sant'Egidio i la professora Francesca Longo, experta en relacions internacionals i vicerectora de la Universitat de Catània.

Al final de la conferència, es va obrir una pancarta per demanar la pau des de la façana de l'església; aquesta romandrà exposada fins al final de la guerra a Ucraïna.

Posteriorment, els joves es van unir a molts altres participants per donar vida a una processó de torxes que va finalitzar a l'interior de la catedral, on més de mil persones van participar a la pregària per la pau organitzada per la Comunitat i presidida per Mons. Luigi Renna, nou arquebisbe de Catània.

El bisbe va donar la benvinguda a la processó i va saludar els nombrosos participants d'aquesta manera: “Dono gràcies a Sant’Egidio per cridar-nos a tots a ser un moviment de constructors de pau en temps de guerra. Els herois són els que deposen les armes a favor de la trobada”.