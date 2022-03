news

A Vysne Nemecke, a la frontera entre Eslovàquia i Ucraïna, Andrea Riccardi i la Comunitat Eslovaca es troben amb refugiats que fugen de la guerra

Un flux constant de dones, nens i gent gran travessa el pas fronterer de Vysne Nemecke entre Ucraïna i Eslovàquia. No deixen de passar de nit i de dia. És un punt pel qual desfila ininterrompudament el patiment digne de molts ucraïnesos i, sobretot, ucraïneses.

Els seus rostres de preocupació mostren alguns somriures per l'acollida que reben i per la sensació d'estar finalment segurs. Hi ha molts nens que porten joguines a les mans i s'agafen a les cames dels seus pares.

Andrea Riccardi, que aquests dies es troba a la frontera entre Eslovàquia i Ucraïna, descriu algunes trobades: “Un ancià ens mira i després exclama: 'Em dic Artur, sóc armeni'. Va fugir de Kíiv, però és originari d'Erevan. Està amb la seva família. Una anciana no pot retenir les llàgrimes. La seva neta, una nena de 6 a 7 anys amb un peluix sota el braç, i que està al seu costat, la mira, sembla que la vulgui consolar.

Fa unes hores, ha arribat una dona amb 12 fills. No són tots fills seus: altres famílies van deixar-li els seus fills perquè els tragués d'Ucraïna. Les nostres Comunitats acullen, guien, reben a casa seva i busquen hospitalitat per als refugiats ucraïnesos. Es tracta d'una xarxa de protecció en la qual participa Sant'Egidio d'Eslovàquia, de la República Txeca, d'Itàlia... Una dona per a la qual vam trobar allotjament escriu un SMS: Gràcies pel que feu i sobretot perquè gràcies a vosaltres encara puc esperar en la humanitat”.

Mira el reportatge de la RAI3 (IT)