news

“Gràcies, gràcies, després de l'infern finalment trobem la pau.” Dues famílies que han fugit de la guerra d'Ucraïna són acollides a Barcelona

Comparteix-Ho Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Impressió

La Comunitat de Sant'Egidio ha rebut dues famílies de refugiats ucraïnesos que han arribat a l'estació de Sants de Barcelona després d'un llarg viatge. Ens han explicat l'horror de la guerra, com M., una dona gran que prové d'Ivano-Frankifsk. Està esgotada. Fa 7 dies que viatja. Va fer cua durant 13 hores per entrar a Polònia, on va poder dormir estirada només dues hores en una església de Cracòvia. Després va passar una nit en un centre esportiu de París.



També va arribar E., una nena de 6 anys, acompanyada del seu germà i de la seva mare: “Ens hem salvat de les bombes.” No pot estar més contenta. Corre per la seva nova casa amb el ram de flors que li han donat a l'estació. La seva mare, M., està emocionada perquè finalment ha trobat recer en una casa: “He pogut salvar els meus fills. Gràcies". Des que van abandonar el seu poble prop de Kíiv a causa dels bombardejos, ha estat “la setmana més dura i difícil de la meva vida”. M. és professora de piano i els seus ulls s'il·luminen quan veu un petit piano a la casa. “Gràcies, gràcies, després de l'infern finalment trobem la pau.”



Les dues famílies finalment poden viure en una casa que la Comunitat ha trobat. Les ferides de la guerra són profundes, però es poden curar amb amistat i solidaritat. Ara és el moment d'aprendre l'idioma, de portar els nens a l'escola, de buscar feina i de reprendre la vida.

COM AJUDAR



amb DONATIUS ONLINE;





difonent la CRIDA d'Andrea Riccardi "Kíiv ciutat oberta" perquè s'aturin les hostilitats i la violència contra els civils.

Participant en la COL·LECTA DE MEDICAMENTS (Itàlia)