Sant'Egidio a Kíev, on l'amor és més fort que la guerra. Les persones de la Comunitat, en aquesta ciutat tan afectada, tenen cura dels pobres i dels ancians

La gent de la Comunitat de Sant'Egidio, a la Kíev assetjada i bombardejada, és referència i suport per als més pobres. Amb generositat i creativitat, estan cuidant els qui es troben en situacions d'extrema fragilitat, com els ancians en residències i les persones sense llar.

Cada dia al barri de Troeshina, als afores de Kíev, la gent de l'Escola de l'Evangeli donen menjar als pobres del carrer, als quals ja es distribuïa regularment fins i tot abans de la guerra. La "casa càlida", l'espai de convivència de persones sense llar que la Comunitat va obrir fa temps, ha esdevingut ara un lloc de refugi i acollida.

Hi ha al voltant de 400 pobres que són constantment seguits per telèfon, i tots són proveïts d'aliments. Les maneres de proveir-los són variades. Per exemple, a alguns se'ls donen targetes de prepagament perquè tinguin diners per comprar menjar.

A més, a través de les xarxes socials, la Comunitat ha activat una xarxa de voluntaris que han ajudat a dur a terme l'evacuació de la residència per a gent gran de Čajka (on la Comunitat fa el seu servei des de fa molts anys), ubicada en un districte de Kíev a prop de la zona de combat. En aquest cas els ancians van ser transportats a través del riu a tres residències d'àrees més relativament "tranquil·les" de la ciutat.

Segueix ajudant-nos

amb un DONATIU ONLINE;

difonent la CRIDA d'Andrea Riccardi "Kíiv ciutat oberta" perquè cessin les hostilitats i la violència contra els civils.

Per a altres tipus d'ajuda POSA'T EN CONTACTE AMB NOSALTRES