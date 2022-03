news

47 pacients que necessiten diàlisi arriben provinents d'Ucraïna amb l'ajuda de Sant'Egidio. Seran acollides i rebran tractament a Roma i a Gènova

En les pròximes hores, la Comunitat de Sant'Egidio acollirà 47 persones que necessiten diàlisi i la vida de les quals estava en perill a causa de les condicions cada vegada més difícils dels centres sanitaris ucraïnesos com a conseqüència de la guerra.

Procedeixen de dues ciutats de l'est del país i s'espera que arribin a Itàlia demà. Un primer grup de 28 persones, que vivien a Poltava, després d'un llarg i molt difícil viatge en autocar (1.200 km) per Ucraïna, que ha estat possible gràcies a l'ajuda de la Comunitat, ja ha creuat la frontera amb Eslovàquia. Allà, Sant'Egidio, present a la frontera, ha organitzat la primera recepció i, en col·laboració amb el Ministeri de Salut eslovac, ha ofert als pacients l'oportunitat de realitzar una sessió de diàlisi, imprescindible per continuar el seu viatge.

Ara el grup està de camí cap a Roma, on hauria d'arribar demà d'hora. Els pacients que necessitin diàlisi seran acollits a l'hotel Villa Letizia, disponible gràcies a la recaptació promoguda per Sant'Egidio, i la Casa di Cura Città di Roma s'encarregarà del seu tractament.

Un segon grup de 19 persones, procedents de Kremenchuk (més 5 familiars), després d'arribar a Eslovàquia, aniran a Gènova, també demà, on també seran rebuts per la Comunitat i assistits en diversos hospitals de la ciutat.



