Casamance: Aturar la lluita i reprendre el procés de negociació

Nota de premsa

La Comunitat de Sant'Egidio, que des de fa anys impulsa un treball de mediació per la pau entre el Govern del Senegal i el Moviment de Forces Democràtiques de Casamance, expressa la seva profunda preocupació per la lluita armada que s'està produint al nord de Casamance.



Després dels enfrontaments que es van produir el 24 de gener entre soldats senegalesos pertanyents a la missió regional de l'Àfrica Occidental ECOMIG i elements del MFDC de Salif Sadio, Sant'Egidio va intervenir per aturar els incidents i limitar-ne les conseqüències, i va aconseguir el lliurament dels cossos dels militars senegalesos abatuts i l'alliberament dels set soldats senegalesos empresonats per l'MFDC.



Sant'Egidio demana que es posi fi a les actuals operacions militars de l'exèrcit senegalès perquè es pugui garantir l'estabilitat de la zona afectada i es mantingui obert el camí del diàleg. La Comunitat també reitera la seva plena disposició a continuar el procés de negociació, convençuda que només mitjançant una negociació raonable serà possible una pau definitiva a Casamance.