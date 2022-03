news

La seu dels Joves per la Pau de Kíiv ha rebut l'impacte de l'explosió d'un míssil

Comparteix-Ho Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Impressió

Avui, a les 6 del matí, fragments d'un míssil han impactat a la seu de Sant'Egidio i en un edifici proper. És un local parcialment soterrat on, des de l'inici de la guerra s'han refugiat dos joves, una família de l'escola de la pau formada per 3 persones i una persona amb discapacitat evacuada de la residència on vivia. No hi ha ferits entre les persones refugiades.

En aquell local, des del 2019, els Joves per la Pau es reuneixen per fer les seves trobades i la pregària. Allà preparen el menjar que després reparteixen entre els pobres del carrer que troben a l'estació central de Kíiv; també allà fan l'Escola de la Pau i el Taller d'Art d'Els Amics. Des de l'inici de la guerra s'utilitza com a refugi.