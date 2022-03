news

Portes obertes a Hongria: Sant'Egidio ajuda i dona la benvinguda a les persones que arriben d'Ucraïna

Comparteix-Ho Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Impressió

La comunitat de Sant'Egidio d'Hongria acull els refugiats ucraïnesos



Aquests dies Sant'Egidio és a Keleti, una de les estacions centrals de Budapest, on arriben els refugiats ucraïnesos. Als trens, que arriben diverses vegades al dia, hi ha persones amb la mirada perduda, persones riques i pobres, tots han perdut la seva vida anterior. A molts també els costa demanar i acceptar ajuda. La Comunitat ofereix aliments, productes de primera necessitat i organitza l'acollida per a la nit.

Alguns refugiats també ajuden a traduir de l'ucraïnès. És una ajuda fonamental per entendre què és el que més necessiten.

La Sveta, una dona que va arribar no fa gaire amb els seus dos fills, també es va oferir com a intèrpret. La Sveta no sabia on anar. La seva ciutat va ser bombardejada, la guarderia de la seva filla i el camp de futbol del seu fill van ser destruïts. Ara s'allotja a casa d'una família hongaresa. Ho comparteixen tot: casa, menjar i primers moments junts en els quals trobar una mica de serenitat.

La casa de Sant'Egidio de Budapest s'ha transformat per acollir famílies de refugiats que estan de pas, i qui pot, acull refugiats a casa seva. Sempre en contacte amb la comunitat de Kíiv, intentem seguir alguns refugiats, amics pobres que arriben a Hongria.

Vam dur menjar i joguines a la frontera amb Ucraïna per a famílies gitanes de parla hongaresa que van haver de marxar de casa seva a Ucraïna. Viuen en un campament preparat per acollir refugiats a Tiszabecs. Es tracta de famílies nombroses: els caps de família tenen la ciutadania hongaresa perquè han treballat durant molt de temps a Hongria i això permet que famílies senceres siguin allà. La Comunitat els ajuda a trobar allotjament en zones on poden trobar feina com a fusters i comença l'escolarització dels nens.

A Tivadar, no gaire lluny de la frontera, algunes famílies s'allotgen en una església calvinista. Les visites, amb cançons, jocs i regals, retornen l'alegria de la infància als que viuen en la pobresa extrema, en un treball d'amistat de la Comunitat que es multiplica a Budapest i en zones pobres d'Hongria.