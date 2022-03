news

Elissar i la seva família: una història d'acollida i integració a Itàlia a través de corredors humanitaris

Aquest vídeo del programa “Presa Diretta” mostra imatges i el significat dels corredors humanitaris de Sant'Egidio, el primer i més gran projecte autofinançat d'entrada legal per a refugiats. Va començar el 2016 i fins ara ha dut 4300 persones a Europa, amb l'objectiu de salvar persones que fugen de la guerra (de Síria, la Banya d'Àfrica i Líbia) i evitar els extremadament perillosos viatges en barques per la Mediterrània.



Què passa 4 anys després? Aquesta és la història de l'Elissar i la seva família. (IT)