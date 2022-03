news

Ajuda per a Ucraïna: arriba a l'hospital pediàtric de Stryj el carregament de llet en pols que es va enviar des d'Itàlia. Un altre és de camí a Khàrkiv

El segon carregament d'ajudes que va sortir des d'Itàlia cap a Lviv s'està repartint aquests dies a diverses localitats d'Ucraïna.

Una enorme quantitat de llet en pols i aliments per a nadons (12 palets) s'han entregat a l'hospital pediàtric de Stryj i una quantitat igual és de camí a Khàrkiv, la ciutat que fa frontera amb Rússia, on hi ha durs bombardejos.

