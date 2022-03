news

Pregària ecumènica per la pau a Ucraïna i al món celebrada a Bratislava, a la Catedral de Sant Martí

La pregària per la pau, la primera defensa de la guerra. Per iniciativa de la Comunitat de Sant'Egidio d'Eslovàquia, a la catedral de Sant Martí, a la capital d'Eslovàquia, resem per la pau a Ucraïna i per la reconciliació entre els pobles, per tots els qui al món pateixen la guerra, pels refugiats que es veuen obligats a fugir. S'hi van anomenar un per un tots els països, regions del món en guerra i les terres afectades per la violència. Mentre el cor cantava el Kyrie eleison, es va encendre una llum de pau per a cada país.

El primer ministre eslovac, Eduard Heger, també va participar en la pregària, juntament amb l'arquebisbe de Bratislava, Mons. Stanislav Zvolensky. Els bisbes europeus del Ccee i del Comece foren presents a la catedral, juntament amb els participants a les Jornades i representants de les Esglésies protestants. També hi van participar nombrosos amics pobres, convidats per la Comunitat.

“Que l'Evangeli de la pau ressoni en cadascú de nosaltres i ens mobilitzi”, va dir el reverend Christian Krieger, president de la Conferència d'Esglésies Cristianes Europees (Kek). “La pau és fràgil, i pensant-la ja adquirida, hem abandonat el treball de la reconciliació”, va afegir.

L'arquebisbe de Bratislava va subratllar que els refugiats necessiten trobar una família, i per això calen comunitats que els acullin. El Primer Ministre va agrair a la Comunitat el seu servei a la pau, fet de pregària i de treball.

Al final, l'Arquebisbe de Bratislava va convidar tots els presents a un sopar, al qual també hi van assistir amics del carrer convidats per la Comunitat de Sant'Egidio.