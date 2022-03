news

A Lomé, Togo, assemblea amb Sant'Egidio per dir "No a la guerra"

El dissabte 19 de març, a la sala Agora Senghor, al centre de Lomé, la capital de Togo, la Comunitat de Sant'Egidio va organitzar una manifestació per la pau a Ucraïna i a totes les regions afectades pels conflictes a l'Àfrica. Hi va haver la participació de nombrosos estudiants universitaris i de secundària de la capital.

El títol "No a la guerra, amics dels pobres, constructors de pau" fou el fil conductor de les intervencions, acompanyades d'alguns testimonis sobre com tothom pot obrir camins de pau en societats marcades per tantes "guerres socials", començant per l'amistat amb els pobres, els ancians sols, els infants del carrer, els presos a les presons africanes.