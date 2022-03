news

A Kíiv, Sant'Egidio segueix donant suport als més pobres. Distribucions d'aliments al barri de Troeshina

Comparteix-Ho Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Impressió

A Kíiv, enmig dels perills de la guerra, els habitants de Sant'Egidio que han quedat a la ciutat segueixen, en moments de relativa tranquil·litat entre el toc de queda i les alarmes aèries, ajudant els més pobres i els sense sostre. Segueix la preparació i distribució de menjar i begudes calentes, que s'ofereixen als més necessitats dels suburbis. Al districte de Troeshina, als afores de la capital, es distribueix menjar gairebé cada dia.

Per a alguns ancians que no poden sortir de casa, el menjar es lliura per la finestra juntament amb els preuats medicaments: molts ja no es troben a les farmàcies. Per sort, finalment han arribat després d'un perillós viatge un munt de medicaments de Lviv.