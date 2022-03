news

Davant de les guerres del món, l'acollida continua: refugiats sirians arriben a Itàlia amb els corredors humanitaris de Sant'Egidio i les esglésies protestants

Mentre el drama de la guerra a Ucraïna segueix obert, els corredors humanitaris continuen salvant els refugiats sirians que hi ha al Líban: 85 persones han arribat aquest matí i 20 més arribaran el 28 de març



Mentre que el drama de la la guerra a Ucraïna segueix obert, els corredors humanitaris continuen salvant les víctimes d'un altre conflicte que porta més d'11 anys obert, el de Síria. Una via de salvació que és encara més important en aquests moments davant la greu crisi internacional actual. Aquest matí han arribat a l'aeroport de Roma en un vol provinent de Beirut 85 refugiats sirians. Han viscut durant molts anys en camps de refugiats de la vall de Bekaa i el nord del Líban, i en els últims mesos han patit un deteriorament de les seves condicions de vida no només per la pandèmia, sinó també per la gravíssima crisi política, econòmica i social que travessa aquest país.

A aquest primer grup se sumaran 20 persones més, que està previst que arribin el 28 de març, per a un total de 105 persones. Entre ells hi ha 38 menors: alguns nens malalts que ja no tenien assistència mèdica al Líban i nens que no han pogut assistir a l'escola en els últims anys. Abans de marxar, tots els refugiats van rebre la vacuna contra el covid-19 gràcies al personal mèdic i les infermeres de Defensa, que operen al país sota la coordinació de la Força de Comandament Operatiu de la Cimera Inter-Forces (COVI). Han arribat a Itàlia gràcies als corredors humanitaris promoguts per la Comunitat de Sant'Egidio, la Federació d'Esglésies Evangèliques d'Itàlia i la Taula Valdesa, d'acord amb els Ministeris de l'Interior i d'Afers Exteriors, que des de febrer de 2016 ha portat la país transalpí de manera segura més de 2150 persones. En total, més de 4.400 sol·licitants d'asil han arribat a Europa a través de corredors humanitaris.



Els nuclis familiars que han arribat aquest matí també seran acollits per associacions, parròquies, comunitats i persones de diverses regions italianes (Piemont, Llombardia, Vèneto, Emília, Toscana, Laci, Sicília) i començaran un procés d'integració: per als infants a través de la inscripció immediata a l'escola i per als adults, immediatament amb l'aprenentatge de la llengua italiana i, un cop obtingut l'estatus de refugiat, amb la inserció en el mercat laboral. Els corredors humanitaris, totalment autofinançats (gràcies a la recaptació de fons de Sant'Egidio i al 8 per mil de la Taula Valdesa) i implementats gràcies a una difusa xarxa d'acollida, són una bona pràctica que combina solidaritat i seguretat per a tots aquells que es veuen obligats a abandonar casa seva per escapar de l'horror de les guerres.

