Sant'Egidio a Ucraïna devastada per la guerra: noves seus de la Comunitat obertes a Lviv i Ivano-Frankivsk

La Comunitat de Sant'Egidio ha obert una seu al centre de Lviv que és un referent a la ciutat, on s'han multiplicat les iniciatives de solidaritat amb els pobres i refugiats d'altres regions del país. Tots ells fugen de la guerra i busquen refugi, o bé s'aturen per continuar el seu èxode cap a Polònia.

També és el centre de coordinació de l'acció humanitària de Sant'Egidio a tot Ucraïna. De fet, aquests dies els ajuts que arriben d'Itàlia es lliuren a Lviv i des d'allà es distribueixen a les zones del país on més es necessita: Kíiv, on els membres de Sant'Egidio multipliquen els seus esforços per donar suport als més febles (ancians, persones sense llar, discapacitats, infants), però fins i tot a Khàrkiv i en d'altres parts de l'est del país que s'han vist greument afectades pel conflicte.

A més, s'ha inaugurat una nova seu de la Comunitat a Ivano-Frankivsk, per donar suport al compromís d'estar a prop dels qui més pateixen les conseqüències de la guerra.

De fet, la guerra no només no ha interromput la feina de Sant'Egidio a Ucraïna, sinó que el compromís de solidaritat s'ha tornat més ampli i intens: és la resposta a la guerra. Una resistència que vol salvaguardar les raons de la humanitat a partir dels més febles i indefensos.