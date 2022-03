news

A Varsòvia, una delegació de Sant'Egidio que està acollint refugiats ucraïnesos es reuneix amb el patriarca de Constantinoble Bartomeu I

Una delegació de la Comunitat de Sant'Egidio s'ha reunit aquest matí amb el patriarca de Constantinoble, Bartomeu, que aquests dies està visitant Polònia. El Patriarca ha agraït a Sant'Egidio el gran treball que està duent a terme per acollir i ajudar els ucraïnesos que fugen de la guerra cap a Polònia.

Acompanyat per l'arquebisbe de Varsòvia, el cardenal Kazimierz Nycz, i pel president de la Conferència Episcopal de Polònia, monsenyor Stanislaw Gadecki, Bartomeu ha saludat un grup de refugiats que s'allotgen a la Universitat catòlica Stefan Wyszynski. Durant una emocionant trobada ha dit: "Agraeixo poder-me trobar amb vosaltres i amb altres refugiats en aquest lloc cedit per l'Eslgésia cat`lica, que està utilitzant totes les parròquies i els seus centres per acollir-vos. Hem d'imitar Polònia per la seva generositat. nosaltres patim amb vosaltres. Preguem perquè la pau arribi aviat i pugueu tornar al vostre bonic país. Hi trobareu cases destruïdes, però la vostra valentia us guiarà en la reconstrucció. A vosatlres, que sou fills espirituals de Constantinoble, us dic: Manteniu-vos ferms en la fe cristiana, que ens guiarà en aquests temps difícils. Creiem en Crist crucificat i ressuscitat. Desrpés del Divendres Sant arriba la joia de la resurrecció".