Pregària a Nova York amb persones sense llar, presidida per Mons. Vincenzo Paglia

La Comunitat de Nova York s'ha reunit per a una pregària presidida per Monsenyor Vincenzo Paglia a l'Església del Nostre Salvador "Our Savior" on la Comunitat ha estat servint el sopar durant diversos mesos. Amics del carrer i molts dels que ajuden en els repartiments setmanals s'han sumat a aquest moment bonic i fratern.

És un moment difícil per a les persones sense llar a Nova York: els efectes de la pandèmia encara se senten i el fred de l'hivern no mostra cap signe de disminuir. A més, l'administració està intentant treure totes les persones sense llar dels llocs on es refugien i es reuneixen. L'ocasió de pregar junts testimonia la solidaritat que volem construir i la crida a seguir Jesús “en aquesta hora”. Com ha dit Mons. Vincenzo Paglia "El món ens ensenya des de petits a pensar en nosaltres mateixos, però avui Jesús ens diu que pensem en els altres".