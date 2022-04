news

A Kíiv, la trobada amb un home sense llar posa en marxa nous repartiments d'aliments entre els pobres i els ancians

Publiquem una crònica de Tania C. de la Comunitat de Sant'Egidio de Kíiv. Allà, al barri de Darnítsia, han començat a repartir aliments entre les persones grans que no han pogut sortir de la ciutat bombardejada. Tot va començar quan van conèixer un home sense llar durant els pitjors dies de la guerra:

“Aquesta història va començar fa unes setmanes quan vaig conèixer un home sense llar que estava passant la nit a l'estació de Darnítsia. La guerra ens ha paralitzat: ningú sap qui queda, qui ha marxat, si és segur sortir a comprar menjar o medicaments.



Malgrat tot, aquell home sense llar ens va fer sortir de nou i tornar a repartir menjar entre els pobres. Llavors vam trucar a diverses dones grans que venien a buscar menjar abans de la guerra, especialment les que vivien a prop de l'estació i podien venir fàcilment fins i tot sense transport públic.

No sabíem quantes persones vindrien, així que vam preparar alguns entrepans de més a més. Van venir cinquanta ancianes i totes van rebre menjar en abundància. Entre ells també hi havia la nostra estimada amiga Anna Petrovna, a qui portàvem menjar a casa. Havia caigut 4 mesos abans i s'havia trencat l'espina dorsal, però ja tornava a caminar. Per donar-nos les gràcies, ens va portar uns caramels.



Ens va arribar la trista notícia que l'home sense llar per qui va començar tot va morir en un incendi. Potser volia escalfar-se per fer passar el fred de la nit. Es deia Ira. Vaig anar a veure el lloc on dormia i vaig veure unes fustes carbonitzades, el seu matalàs buit i les seves coses en un racó sota una manta. Va ser molt trist per a mi: tot just 2 setmanes abans l'Ira i jo vam estar plegats i vam estar parlant una bona estona. Era una persona alegre, que reia i feia bromes.

Aquests dies penso en ell: gràcies a la nostra breu trobada a l'estació, ara repartim menjar a més de 70 persones. La vida torna a florir, gràcies Ira.