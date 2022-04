news

Abans de marxar cap a Malta, el Papa Francesc es troba amb algunes famílies ucraïneses acollides per Sant'Egidio

Aquest matí, abans de sortir de Casa Santa Marta, el Papa Francesc s'ha reunit amb algunes famílies refugiades d'Ucraïna acollides per la Comunitat de Sant'Egidio, juntament amb l'Almoiner. Entre aquestes, una mare de 37 anys amb dues nenes, de 5 i 7 anys, que van arribar a Itàlia des de Lviv ara fa uns 20 dies. La petita ha estat operada cardiològicament i està sota supervisió mèdica a Roma. Dues mares més, cunyades, amb els seus 4 fills, entre 10 i 17 anys són allotjades en un pis ofert per una senyora italiana, vénen de Ternopil i també van arribar a Roma fa poc més de 20 dies. Els menors de les dues famílies assisteixen a escola a Roma. La tercera família va arribar a Roma fa tot just tres dies, passant per Polònia. Són 6 persones, vénen de Kíiv: mare i pare, amb tres fills, de 16, 10 i 8 anys, i una àvia de 75 anys. També viuen en una casa oferta per un italià per poder acollir refugiats.

