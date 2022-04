news

Barcelona s'interroga sobre el futur dels ancians. Actes de presentació del llibre "Los ancianos y la Biblia" a la ciutat comtal

Comparteix-Ho Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Impressió

"Los ancianos y la Biblia" és un llibre de gran actualitat. Ambrogio Spreafico, Francesco Tedeschi i Maria Cristina Marazzi, autors del llibre, aprofundeixen en el carisma dels ancians i en la força de la seva profecia a partir d'algunes figures bíbliques. Tal com diu Andrea Riccardi en el pròleg: "Posar els ancians al cor de la família, de la comunitat o de la societat és l'inici d'un canvi humà radical, que hem anomenat 'revolució comunitària'. D'alguna manera, els ancians també són "pedra principal" per començar la reconstrucció de la societat".



Per promoure aquesta "revolució comunitària" a Barcelona, i com a resposta a les nombroses preguntes que sorgeixen al voltant dels ancians, la Comunitat de Sant'Egidio ha organitzat diversos actes de presentació del llibre "Los ancianos y la Biblia". Durant una setmana, a quatre barris de la ciutat (Sants, Sagrada Família, Gòtic i Nou Barris), a partir de les preguntes i de les afirmacions que suggereix el llibre, diverses personalitats de Barcelona s'han interrogat sobre la vida dels ancians en el nostre temps. Gràcies a un ric mosaic de reflexions han aprofundit en el valor i el futur dels ancians.



El llibre acaba amb aquestes paraules d'Andrea Riccardi: "La societat es pacificarà quan aculli els valors de la vellesa i l'Església serà més rica quan valori el carisma dels ancians. De fet, la mateixa Església haurà de ser el laboratori d'aquesta pacificaicó". Acceptar la vellesa és acceptar la nostra fragilitat, a qualsevol edat i en qualsevol moment de la vida. Aquesta és una veritable força pacificadora de la societat, perquè acceptar la fragilitat ens ensenya a dependre dels altres, a enriquir-nos dels altres perquè ningú no se salva sol. En aquesta situació vivim fraternalment i en pau, es confon qui serveixi i qui és servit, qui és més vell i qui és més jove. Tothom es confon en una nova humanitat.