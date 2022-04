news

Altres 28 pacients de diàlisi han arribat d'Ucraïna. A Roma, Torí i Novara rebran un tractament impossible avui al país en guerra

Comparteix-Ho Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Impressió

El compromís de Sant'Egidio continua per a salvar la vida dels pacients més fràgils a les zones d'Ucraïna més afectades per la guerra. Després de la primera arribada de 50 persones en diàlisi des de l'est d'Ucraïna (a Roma, Gènova i Pàdua), la Comunitat ha acompanyat i acollit a Itàlia 28 pacients més en diàlisi, la vida dels quals corria perill a causa de les condicions cada vegada més difícils a les què s'han d'enfrontar en matèria de salut a causa de la guerra. Procedents de diferents ciutats i regions de l'est del país, les més afectades per la guerra (Kíiv, Kremenchuk, Poltava, Kharkiv, Chernihiv, Kramatorsk al Donbass), tots ells han arribat a Itàlia juntament amb 24 familiars, gràcies al compromís de Sant Egidi que va planejar i dur a terme la seva evacuació de les zones de guerra.

Partint de les diferents àrees de residència dins Ucraïna, després d'un llarg viatge han arribat a la frontera amb Eslovàquia, on Sant'Egidio ha fet la primera recepció i, en col·laboració amb el Ministeri de Salut d'Eslovàquia, ha ofert als pacients la possibilitat de tenir una sessió de diàlisi, essencial per a la continuació del viatge. Un primer grup ha prosseguit el viatge fins a Torí, un segon grup a Novara. Els malalts han estat acollits per la Comunitat i atesos per al tractament en alguns hospitals de les dues ciutats.

Finalment, un darrer grup va arribar ahir a la nit a Roma i està allotjat en unes estructures posades a disposició gràcies a la recaptació de fons promoguda per Sant'Egidio. Els malalts seran assistits a l'Hospital San Camillo i l'Hospital Castelli Romani.