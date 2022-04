news

Ajuda per a Butxa i Irpin, ciutats ucraïneses afectades per la guerra. Diana ODV ajuda al treball de Sant'Egidio

Comparteix-Ho Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Impressió

La comunitat de Sant'Egidio de Lviv (Ucraïna) intenta respondre oportunament a les necessitats de les ciutats a les portes de Kíiv, Butxa i Irpin, que han estat terriblement afectades per la guerra. Un carregament de medicaments recollits per Sant'Egidio ha sortit i es distribuirà a través de les administracions municipals als que s'han quedat a les dues ciutats, els més fràgils, especialment gent gran i persones amb discapacitat.

Aquest matí han arribat 18.000 mantes i 1000 peces de roba interior, donades a Sant'Egidio per l'associació Diana ODV, amb el suport de Yamamay i la col·laboració de Movimoda i Monava Trasporti Internazionali S.p.A. Les ajudes també arribaran a Txerníkhiv, ciutat de frontera on també ha arribat el conflicte.

Segueix ajudant-nos



amb un DONATIU ONLINE;

difonent la CRIDA d'Andrea Riccardi “Kíiv ciutat oberta” i perquè s'aturin les hostilitats i la violència contra civils.

Participant en la RECOLLIDA DE MEDICAMENTS

Per a més informació o altres tipus d'ajuda CONTACTA AMB NOSALTRES