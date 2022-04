news

Evacuats de Kíiv ancians i discapacitats que són allotjats en cases d'Ivano-Frankivsk. Sant'Egidio obre les seves portes a Ucraïna

Set persones amb discapacitat de la residència “Txaica” de Kíiv, que havien estat evacuades per iniciativa de Sant'Egidio, perquè el centre estava a prop dels barris de la capital ucraïnesa més afectats per la guerra, han estat allotjades en dues cases família de la Comunitat a Ivano-Frankivsk, a l'oest d'Ucraïna. Tres persones més del mateix centre van arribar a Varsòvia, on la comunitat les va acollir.

La Comunitat també ha evacuat una residència d'avis al barri de Puixa Voditsa de Kíiv. Cinc van ser acompanyats a Lviv i allotjats en una parròquia de salesians, mentre se'ls prepara una casa família.