7 d'abril, Dia Mundial de la Salut: el programa DREAM a l'Àfrica compleix 20 anys #WorldHealthDay

Amb motiu del Dia Mundial de la Salut, la directora de DREAM Paola Germano parla sobre els avenços en salut que ha fet el programa en els seus 20 anys a l'Àfrica.



El programa DREAM, creat per prevenir i tractar la sida, el virus del VIH i la seva “massacre silenciosa”, ha aprofitat la seva experiència per tractar altres malalties. Durant la pandèmia de covid-19, DREAM ha aplicat els seus estàndards de salut per garantir la vacunació, gràcies als benefactors, molts dels quals participen en la recaptació de fons organitzada per Coop. que ha permès arribar a milers de beneficiaris a l'Àfrica.



Des del centre DREAM de Zimpeto, que el papa Francesc va visitar durant el seu viatge a Moçambic el 2019, Paola Germano se centra en la importància de difondre una cultura de la salut per evitar que les respostes de la ciència i la medicina quedin anul·lades per les notícies falses. És un repte que el programa ha afrontat des dels seus inicis, per tal de salvar el major nombre de vides.



Entrevista a Paola Germano, directora del programa DREAM