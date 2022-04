news

Ucraïna: un grup d'ancians evacuats de Kíiv trobar una llar a Lviv amb la Comunitat

L'amistat amb els ancians a la casa de repòs per a artistes i actors de Kíiv es remunta als inicis de Sant'Egidio a la capital ucraïnesa, fa molts anys. Per això quan va esclatar la guerra, la preocupació per aquests estimats amics es va convertir immediatament en una prioritat per a la Comunitat de Kíiv. El centre es trobava en una zona especialment perillosa i, per tant, els ancians van ser evacuats i traslladats a Lviv, on la situació és més tranquil·la.

Des de llavors, la comunitat ha estat buscant un habitatge on els ancians poguessin conviure d'una manera còmoda. Finalment, es va trobar un apartament i el 22 d'abril s'hi van traslladar els ancians. La música i la dansa van acompanyar l'entrada a la nova casa, que representa, en un moment tan difícil per a tot el país, un oasi de pau i motiu d'esperança.