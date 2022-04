news

S'ha suspès l'execució de Melissa Lucio i s'ha demanat repetir el judici. Gràcies a tots els que heu subscrit la crida per salvar la seva vida

Milers de peticions provinents de tot el món, vetlles de pregària, la mobilització de personalitats del món de la política, de l'espectacle, de la societat civil i el canvi de parer de bona part del jurat que el 2007 va condemnar a mort la Melissa Lucio, que posteriorment van tenir dubtes seriosos sobre la sentència, han fet que el Tribunal d'Apel·lacions Penals de Texas hagi suspès l'execució i hagi sol·licitat repetir el judici.

La dona, mare de 14 fills, segueix estant al corredor de la mort, però ara s'obre l'esperança que se certifiqui la mort accidental de la seva filla Mariah, mort que es va atribuir a un gest violent de la mare, que ella sempre ha negat.

Gràcies a tots els que s'han mobilitzat i als milers de persones que han firmat la petició de clemència en aquesta pàgina. Mantenim l'esperança i seguim pregant perquè s'obri aviat un nou judici just. La lluita contra la pena de mort segueix sent un estendard de civilització, que seguirem impulsant amb fermesa i sabent que mai hi pot haver justícia sense vida.

PER A MÉS INFORMACIÓ, ANEU AL BLOG "PER UN MÓN SENSE PENA DE MORT"