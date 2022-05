news

Els corredors humanitaris rescaten 35 refugiats que fugen de "guerres oblidades": sirians, afganesos, somalis i altres nacionalitats

Aquest matí a Fiumicino, amb un vol des de Grècia. Mira el vídeo

Comparteix-Ho Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Impressió

35 refugiats de països on persisteixen conflictes, alguns des de fa dècades, i condicions de violència generalitzada com Síria, l'Afganistan, Somàlia i el Camerun han aterrat aquest matí a Fiumicino, amb un vol des d'Atenes. Alguns d'ells han passat llargues estades als camps de refugiats de les illes gregues, inclòs el de Moria, a Lesbos.

Les famílies i les persones, inclosos 17 menors, seran acollides a 7 regions italianes (Laci, Campània, Emília-Romanya, Llombardia, Molise, Piemont, Sicília) i s'iniciarà immediatament una via cap a la integració: per als menors mitjançant la inscripció immediata a l'escola, per als adults amb l'aprenentatge de la llengua italiana i, un cop obtinguda la condició de refugiat, amb la inserció en el món laboral.

En conjunt, amb el sistema de corredors humanitaris, creat gràcies a una àmplia xarxa d'acollida, han arribat ja a Europa més de 4.600 refugiats, dels quals 3.900 a Itàlia.

Tot això gràcies a un projecte totalment autofinançat i a la generositat no només de les associacions i parròquies sinó també de la ciutadania que ha ofert les seves cases i el seu compromís gratuït i voluntari.